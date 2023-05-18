إدراج مصطلح الإسلاموفوبيا بمشروع قرار اليونسكو

وافقت “اليونسكو” على إدراج مصطلح “الإسلاموفوبيا” في مشروع قرارها بشأن التمييز والعنصرية. وجاء هذا القرار استجابةً لمبادرة تركية.

حيث أعلنت “غولنور آيبيت” مندوبة أنقرة لدى “يونسكو” أمس الأربعاء، أن المنظمة الأممية. ستدرج مصطلح الإسلاموفوبيا بمشروع قرارها بشأن التمييز والعنصرية، استجابةً لمبادرة تركية. حسب وكالة الأناضول.

وأفادت المتحدثة أن دولا عديدة في المجلس التنفيذي لـ “يونسكو”، عارضت إدراج هذا المصطلح في مشروع قرار المنظمة بشأن التمييز والعنصرية.

كما أكدت المندوبة التركية على ضرورة تجنب التمييز ضد جميع الأديان وأولئك الذين يختارون عدم الإيمان بشيء.

مضيفة: “في الوقت الراهن حاجة ملحة فيما يتعلق بالإسلاموفوبيا، فنحن لا نرى مثل هذه الاعتداءات ضد أي دين أو أي نظام هيكلي، كحرق كتابه المقدس علناً”. لافتة إلى ضرورة تضمين المصطلح في وثيقة “خارطة طريق التمييز”.