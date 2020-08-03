إرتفاع أسعار الذهب لمستوى قياسي

صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق اليوم الإثنين مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الإقتصادية لتنامي إصابات كوفيد-19.

وعلى الساعة 06 سا و35 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1.973.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 66ر1984 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمائة إلى 1.992.10

وقال مايكل مكارثيي كبير الاستراتيجيين في “سي.إم.سي ماركتس”، أن المعنويات تتدهور في شتى الأسواق، خاصة وأن تنامي معدلات الإصابة يبعث قلق حقيقي للعالم ومصدر دعم حقيقي لأسعار الذهب، حيث يدفع الدولار الأمريكي للصعود أيضا.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.5 بالمائة إلى 24.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين واحدا بالمائة ليسجل 61ر897 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2090.22 دولار للأوقية.