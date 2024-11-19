إرتفاع أسعار الذهب

عرفت أسعار الذهب، ارتفاعا، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بسبب إحتمال ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى 3000 دولار في نهاية العام القادم 2025.

وارتفعت الأسعار، بعد تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” أشار إلى إحتمال ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى 3000 دولار في نهاية العام القادم 2025.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 0.40% إلى 2625 دولار للأونصة.

كما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.29% إلى 2619.52 دولار للأونصة.

وجاء الارتفاع بعد أن توقع بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” صعود أسعار الأصفر الرنان العام المقبل 2025 إلى 3000 دولار للأونصة.