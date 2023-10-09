إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 450 شهيدا

إرتفع عدد شهداء قصف الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة إلى 450 شهيدا اليوم الإثنين. حسبما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت كتائب القسام أمس أنها وجّهت ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة بـ 100 صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى. ردا على جرائم الصهاينة المتواصلة واستهداف بيوت المدنيين.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، إنها وجهت ضربة صاروخية لمدينة عسقلان بـ 100 صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على استهداف البيوت الآمنة.

كما أضافت كتائب القسام: “قصفنا مطار بن جوريون جنوب تل أبيب برشقة صاروخية ردا على الجرائم المتواصلة”.

وكانت مصادر إعلامية، قد أفادت بأن صافرات الإنذار تدوي في معظم المدن الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها مدينة تل أبيب، تأهبا لرشقة صاروخية من قطاع غزة.

للإشارة، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت، عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد الاحتلال. ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

كما كانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة.

وفي المقابل بلغ عدد القتلى الصهاينة حوالي 700 قتيل و2156 جريح في العملية المتواصلة “طوفان الأقصى”.

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