إرتفاع سعر خام برنت إلى أكثر من 87 دولارا

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إرتفاعا محسوسا معوّضة بعض الخسائر التي تكبدتها أمس الاثنين، مدفوعة بالتوتر المتزايد في شرق أوروبا وزيادة المخاوف من نقص المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 بالمائة إلى 87.17 دولار للبرميل منتصف اليوم. بعد تراجعها 1.8 بالمائة في الجلسة السابقة. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.94بالمائة إلى 84.09 دولار للبرميل. بعد أن تراجعت 2.2 بالمائة أمس الاثنين.

وتم تداول برميل النفط خلال هذه الصبيحة بأسعار تقارب مستويات قياسية في سبع سنوات. مدعومة بنقص المعروض على مستوى العالم وارتفاع الطلب العالمي.

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