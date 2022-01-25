إرتفاع سعر خام برنت إلى أكثر من 87 دولارا
سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إرتفاعا محسوسا معوّضة بعض الخسائر التي تكبدتها أمس الاثنين، مدفوعة بالتوتر المتزايد في شرق أوروبا وزيادة المخاوف من نقص المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 بالمائة إلى 87.17 دولار للبرميل منتصف اليوم. بعد تراجعها 1.8 بالمائة في الجلسة السابقة. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.94بالمائة إلى 84.09 دولار للبرميل. بعد أن تراجعت 2.2 بالمائة أمس الاثنين.
وتم تداول برميل النفط خلال هذه الصبيحة بأسعار تقارب مستويات قياسية في سبع سنوات. مدعومة بنقص المعروض على مستوى العالم وارتفاع الطلب العالمي.
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ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 88 دولارا للبرميل
ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الخام مع زيادة التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1 بالمائة، إلى 88.76 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 86 سنت، أو 1.0 بالمائة إلى 86.00 دولار للبرميل.
كما زاد كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي خلال الأسبوع الماضي. حيث ارتفعوا بحوالي 2 بالمائة ليصلوا إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.
وزادت الأسعار أكثر من 10 بالمائة حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف بشأن نقص الإمدادات.
وعلى حد تعبير خبراء فإن المستثمرين قلقين على معروض النفط بدعم من المخاطر الجيوسياسية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن مجموعة “أوبك+” قررت الحفاظ على مسارها لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي. وقررت المجموعة أمس رفع “المستوى الإجمالي للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في فبراير 2022.