إسبانيا البوابة الرئيسية في استقبال “الحراڤة” خلفا لإيطاليا

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن إسبانيا حلت محل إيطاليا لتصبح البوابة الرئيسية.

التي يدخل منها المهاجرون القادمون عبر البحر إلى الإتحاد الأوروبي.

وقالت المنظّمة الأممية، إن 18016 مهاجرا غير شرعي وصلوا منذ بداية العام وحتى 15 جويلية الجاري إلى الشواطئ الإسبانية.

وهذا مقارنة بـ16566 إلى إيطاليا و14678 إلى اليونان.

وأشارت المنظمة إلى أنّ عدد اللاجئين إلى إسبانيا تضاعف بنحو ثلاث مرات مقابل الفترة نفسها من عام 2017..

بينما تراجع بأكثر من 80% في إيطاليا وارتفع بأكثرمن 50% في اليونان.

وأوضحت المنظّمة أنّ عدد المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا ارتفع خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين.

حيث يصل في المتوسط 220 مهاجرا يوميا مقابل 54 يوميا في الأشهر الخمسة الأولى من 2018 .