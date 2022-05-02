إسبانيا تفجر فضيحة جديدة للمغرب

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، أنّ الهواتف المحمولة الخاصة برئيس وزراءها بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس. تعرضت لعمليات تنصت خارجية مخالفة للقانون بواسطة برنامج بيغاسوس.

وحسب الإعلام المحلي الاسباني، فإن الحكومة الإسبانية اعتمدت على تقريرين من المركز الوطني للتشفير.

ويشير التقريرين إلى أنّه تم التحقق من “وقائع خطيرة للغاية” سجلت في ماي 2021 على هاتف بيدرو سانشيز. وفي جوان عام 2021 على محمول مارغاريتا روبلس.

ومع ذلك ، لا تعرف الحكومة الاسبانية حتى الآن ما هي المعلومات المسروقة ودرجة حساسيتها. لكنها في كلتا الحالتين أرقام هواتف مؤسسية، وليست خاصة.

وكان برنامج “بيغاسوس” في صلب فضيحة تجسس عالمية العام الماضي. بعد انتشار لائحة بخمسين ألف جهة قد تكون تعرضت للتجسس في مختلف أنحاء العالم. من صحفيين وشخصيات سياسية وناشطين حقوقيين.

ويسمح برنامج بيغاسوس، بمجرد تثبيته في الهاتف المحمول، بالتجسس على مستخدم الجهاز. من خلال استغلال رسائله أو بياناته أو تنشيط الجهاز عن بعد لغرض التقاط الصوت أو الصورة.

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