إستشهاد فلسطينية برصاص الجيش الصهيوني في القدس

أقدمت عناصر الجيش الصهيوني، على إطلاق النار على سيدة فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء.وزعم الجيش الصهيوني، إن الضحية حاوت تنفيذ عملية دهس وطعن، بالقرب من حزما قرب مدينة رام الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني: “وردت تقارير أولية عن محاولة تنفيذ عملية طعن ودهس مزدوجة بالقرب من حزما قرب رام الله، وتم تحييد الفتاة المنفذة في المكان”.ولم يعطي الجيش الصهيوني، تفاصيل أخرى حول هذه العملية، وحالة السيدة الفلسطينية ومدى إصابتها.

وحسب موقع “القدس العربي”، فإن إذاعة الجيش الصهيوني، قد أعلنت في وقت لاحق إن السيدة الفلسطينية فارقت الحياة، دون تقديم أي تفاصيل عنها.ولم تعقب مصادر فلسطينية على الحادث، فيما لم يتسن الحصول على الفور على شهادات بالخصوص من شهود عيان فلسطينيين.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر بعد سماح الشرطة الصهيونية بتسيير مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس الشرقية.ويأتي ذلك، في ظل تواصل الإعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.