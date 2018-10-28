إستشهاد 3 أطفال فلسطينيين في قصف “إسرائيلي” على غزة

انتشلت الطواقم الطبية مساء اليوم الأحد، جثامين ثلاثة شهداء أطفال بعد استهدافهم بقصف “إسرائيلي” شرق دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمها تمكنت من انتشال جثامين ثلاثة شهداء شرق دير البلح.

وأكد الناطق باسم الصحة أشرف، أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 3 شهداء أطفال ما بين 12 إلى 14 عاما مابين خان يونس ودير البلح.

وقتٍ سابقٍ مساء الأحد، استهدفت قوات جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، بقصف جوي ومدفعي مجموع فلسطينيين قرب السياج الفاصل وسط القطاع.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن طائرة إسرائيلية قصفت خلية مكونة من 3أشخاص قرب السياج أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان سريعا.