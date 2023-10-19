إسرائيل تتعمد قصف المخابز خلال اصطفاف المواطنين على أبوابها!

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 5 مخابز في قطاع غزة خلال تواجد واصطفاف عشرات المواطنين على أبوابها.

وقال الإعلام الحكومي: “تم توثيق قصف 5 مخابز على الأقل بمناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء”.

وأشار ذات المصدر إلى أن إسرائيل تتعمد قصف محيط المخابز خلال اصطفاف عشرات المواطنين على أبوابها.

وجاء في نص بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: “في سلوك إجرامي جديد. يتعمد الاحتلال قصف واستهداف محيط المخابز خلال تواجد واصطفاف عشرات المواطنين على أبوابها لشراء حاجتهم من الخبز. ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى”.

وأضاف البيان: “تكرار استهداف الاحتلال لمحيط المخابز، يؤكد أن مقصده هو إيقاع أكبر قدر من الضحايا. ومفاقمة الوضع الإنساني وزيادة صعوبته على المواطنين. حتى بات الحصول على بعض أرغفة الخبز رحلة محفوفة بالمخاطر”.

وتابع البيان: “تم توثيق استهداف أكثر من خمسة مخابز خلال عملها بمناطق مختلفة في شمال وجنوب قطاع غزة. إما بشكل مباشر أو محيطها، مثل مخابز اليازجي تل الهوا، عجور الغزالي، اليازجي بالأمن العام، عجور السدرة، البنا بالنصيرات”.

وواصل: “هذه الجريمة التي يقوم بها الاحتلال تُثبت عدم وجود أي خطوط حمراء لإجرامه. وتوضح للعالم مجددا طبيعة بنك أهدافه الذي تستهدفه غاراته. ويتنوع بين الأطفال والنساء في منازلهم أو على أبواب المخابز أو داخل مراكز الإيواء. وحتى داخل ساحات المستشفيات، مثلما جرى في مذبحة المعمداني”.

وتابع البيان: “هذا الإجرام المركب يستدعي إدانة واضحة وموقفاً حازما من المجتمع الدولي. وتدخلا عاجلا لوضع حد لتغول الاحتلال على دماء شعبنا وجريمته الإنسانية بحق المدنيين التي يدفع ثمنها الأكبر النساء والأطفال”.