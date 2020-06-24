إسماعيل شرقي: نشر 3 ٱلاف جندي إفريقي في الساحل قبل نهاية 2020

أكد مفوض السلم والأمن في الإتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، أن نشر 3000 جندي من القوات الإفريقية في منطقة الساحل سيتم عند استكمال الترتيبات التحضيرية الضرورية قبل نهاية 2020.

وأوضح شرقي في تصريح له، أن نشر 3 ٱلاف جندي في منطقة الساحل بناء على طلب دول المنطقة والذي تقرر في اجتماع رؤساء الدول والحكومات في فيفري الماضي لتطبيقه في جوان الجاري تأخر بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد في القارة التي حالت دون تحقيق تقدم لاسيما في مجال التخطيط الميداني.

وأشار شرقي إلى أنه مباشرة بعد قمة رؤساء الدول في فبراير الماضي، انطلقت المشاورات مع جميع الفاعلين على غرار منظمة “الأكواس” ودول مجموعة الخمس لدول الساحل لاستكمال المفهوم العملياتي الخاص بنشر هذه القوات والذي سيتم تقديمه للمصادقة عليه لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي قبل نهاية العام الجاري.

ويأتي نشر القوة الإفريقية في ظل تزايد وتيرة العنف في منطقة الساحل لاسيما بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي عرفتها المنطقة، تضاف إلى ذلك التحديات البيئية والجفاف الناتج عنها وتأثيراتها على الأمن الغذائي للمنطقة مما ولد صراعا ما بين الأهالي والسكان.

و تأسف مفوض السلم والأمن الأفريقي لكون المجموعات الإرهابية والجماعات المتطرفة وجماعات التهريب والإجرام تستثمر في مثل هذه الظروف لاسيما في المناطق التي تشهد غياب مصالح الدولة ، من أجل بسط سيطرتها وتعويض خدمات الدولة بشكل يسمح لها بزيادة توظيف عناصرها وتوسيع نشاطاتها الإرهابية الى خارج منطقة الساحل.