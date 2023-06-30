إصابة أكثر من 2000 حاج بإجهاد حراري منذ بداية الموسم

سجلت السلطات السعودية، إصابة أكثر من 2000 شخص بإجهاد حراري منذ بداية الحج، من بينهم 1721 شخصا الخميس، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

وحسب وزارة الصحة السعودية، بلغ عدد الوفيات بين الحجاج هذا العام 240 شخصا على الأقل.

وذكرت وزارة الصحة أن “أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري منذ بداية يوم الخميس بلغت 1721. يضافون إلى 287 حالة سبق أن أعلنتهم الثلاثاء”.

وشهد موسم الحج هذا العام مشاركة أكثر من 1.8 مليون حاج، من بينهم الكثير من كبار السن.

ودعت وزارة الصحة الحجاج إلى الابتعاد عن “الوقوف الطويل تحت أشعة الشمس واستخدام المظلة دوما. والإكثار من شرب الماء”، محذرة مرارا من التعرض لـ”ضربات الشمس”.

وخلال هذا الأسبوع، شوهِد كثيرون في المسجد الحرام وهم يحمون أنفسهم بالمظلات وسجادات الصلاة والأوراق المقواة.

ويقف متطوعون ورجال أمن في أرجاء مناطق إقامة الشعائر الدينية، حيث يرشون رذاذ المياه على وجوه الحجاج الذين يظهر عليهم الإعياء الشديد جراء الحرارة المرتفعة.

أما في منى، فقد شوهد حجاج، خصوصا من كبار السن، وهم يحاولون المكوث في الظل قدر الإمكان. حتى أن بعضهم احتمى من الشمس تحت شاحنات مركونة.

ونشرت السلطات السعودية، فرقا طبية تضم 32 ألف مسعف و190 سيارة إسعاف في منطقة منى وحدها.