إصابة فلسطيني واعتقال 5 آخرين في اريحا

أصيب شاب فلسطيني فيما تم اعتقال 5 آخرين، فجر اليوم الثلاثاء. خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في اريحا.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أصيب شاب برصاص الإحتلال فيما تعرض العشرات للإختناق بالغاز باريحا. خلال التصدي لقوات الإحتلال الصهيوني التي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

حيث حاصرت قوات الإحتلال أحد المنازل باريحا، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم ثلاثة أشقاء.

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أقدم العشرات من المستوطنين، يوم أمس الاثنين، على اقتحام المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتم ذلك، بحماية مشددة من قوات الشرطة الصهيونية.

وحسب ما ذكرته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

كما أدى المستوطنون، طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتفرض الشرطة الصهيونية تضييقات على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضهم.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية الشرطة الصهيونية.