إصابة 513 تلميذ و510 معلم بـ”كوفيد 19″ في تونس

سجلت وزارة التربية التونسية، اصابة 1161 شخص بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، ما بين طلاب ومعلمين وعاملين.

وأكد ذات المصدر، إن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بلغ 3146 حالة، في 589 مؤسسة تعليمية.

وسجل أكبر عدد، عند التلاميذ، حيث أصيب 513 تلميذًا و510 معلمين، و101 اطار، إضافة إلى 37 إصابة في صفوف العاملين.

ووصل العدد إجمالي للحالات المشتبه بها إلى 3146، مقسمة بين 2249 تلميذًا، و676 معلمًا، و158 اطار، و63 حالة بين العاملين.

يذكر أن تونس تشهد انتشارًا سريعًا لفيروس “كورونا”، حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية، في آخر إحصائية، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ منذ بداية الجائحة 31259 شخصًا.