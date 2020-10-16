أعلن موقع BFM الفرنسي، اليوم الجمعة، إصابة 8 أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي بفيروس كورونا.

وقد تم يوم الأربعاء الماضي تنظيم حملة في قصر لوكسمبورغ ، مخصصة لأعضاء مجلس الشيوخ وكذلك المتعاونين معهم لكشف كورونا.

وأثبتت اختبارات 12 عضوا من مجلس الشيوخ الفرنسي والمتعاونين إصابتهم بكوفيد 19.

وقد تم القيام بحملة فحص مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، باقتراح من طبيب قصر لوكسمبورغ.

ومن بين المصابين ثلاثة اشتراكيين واثنين من الوسطيين، بالإضافة إلى أربعة متعاونين أو مسؤولين.

وبدأت السلطات الفرنسية اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بفرض حالة الطوارئ في عدد من المدن وعلى رأسها العاصمة باريس.

في الأسابيع الأخيرة ، تم إنشاء مركز فحص في مجلس الشيوخ.

وبالتالي فإن أي ممثل أو موظف منتخب له الحرية في الذهاب إلى هناك لإجراء اختبار PCR.