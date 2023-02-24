إضرابات مرتقبة في جميع أنحاء أوروبا الأسابيع القادمة

من المتوقع أن تواجه العديد من الدول الأوروبية إضرابات في قطاعات مختلفة. جميعها ستؤثر على السفر وشركات الطيران وكذلك جميع صناعة النقل.

في البداية، أعلنت النقابات الفرنسية أن إضرابًا سيُشن في 7 مارس. مما يتسبب في اضطرابات كبيرة بالإضافة إلى تأخير الرحلات أو إلغائها.

وأشار بيان بشأن الحدث إلى أن “العديد من النقابات دعت إلى إضراب شامل للقطاعات ومظاهرات في جميع أنحاء فرنسا. يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس. وقد تبدأ الحركة الصناعية في المساء قبل يوم الإضراب وتستمر حتى صباح اليوم التالي”.

بالإضافة إلى ذلك، غادر ما يقرب من 1000 ضابط من قوات الحدود البريطانية أماكن عملهم أثناء الإضرابات في عدة مناسبات. مما تسبب في حدوث فوضى في محطة Eurotunnel وكذلك موانئ كاليه ودانكن.

ويُنصح زوار إيطاليا أيضًا بالتحقق من تواريخ سفرهم والوضع حيث من المتوقع أن يؤدي الإضراب حول وضع الوقود. إلى تعطيل حركة المرور في إيطاليا. وبشكل أكثر تحديدًا، نزل ممثلو محطات الوقود في إيطاليا إلى الشوارع. للتعبير عن مخاوفهم بشأن ارتفاع أسعار البنزين، وبالتالي قد تحدث اضطرابات في النقل في البلاد.

وبالمثل، يمكن إلغاء آلاف الرحلات الجوية من البرتغال وإليها. حيث يحث عمال الخطوط الجوية في البلاد على تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور.

وأشارت TAP إلى أنها تعمل على خطة طوارئ لتقليل تأثير التطورات الأخيرة على العملاء. مثل تعديل العمليات وتسهيل إعادة حجز الرحلات واسترداد الأموال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور