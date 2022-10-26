إطلاق برنامج تعاون لتنظيم رحلات للسيّاح الروس إلى الجزائر

أطلق الديوان الوطني الجزائري للسياحة ووكالة سياحية خاصة وإحدى كبرى الوكالات السياحية الروسية برنامج تعاون. بهدف تنظيم رحلات لصالح السيّاح الروس إلى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، فقد أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، على اطلاق هذا البرنامج بمقر وزارته بحضور ممثل سفارة روسيا بالجزائر.

وأضاف بيان الوزارة، أن برنامج التعاون المبرم أمس الثلاثاء يندرج في إطار الرحلة الإستكشافية المنظمة في الفترة الممتدة من 19 إلى 28 أكتوبر الجاري. لفائدة متعاملين سياحيين روس. قصد التعرف على المنتوج السياحي الجزائري. لاسيما الصحراوي والساحلي وبرمجته في جدول مبيعاتهم.

وقال وزير السياحة، أن هذه المبادرة تعد خطوة جديرة بالتقدير والتشجيع. كونها تصب في إطار ترقية و تعزيز مكانة وجهة الجزائر السياحية في السوق الروسي باعتباره من أهم الأسواق المصدرة للسياح”.

ودعا الوزير في هذا السياق مختلف المتعاملين السياحيين إلى الإنخراط في نفس المسعى بهدف مرافقة القطاع في تجسيد ورقة الطريق المسطرة للتعريف بالمنتوج السياحي الجزائري وتحسين صورة المقصد الجزائري وتكثيف الجهود من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الأجانب.

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متعاملون سياحيون من روسيا في رحلة استكشافية إلى الجزائر

يقوم وفد من المتعاملين السياحيين من روسيا، ممثلا في وكالات سياحة وأسفار، برحلة استكشافية إلى الجزائر. وهذا من أجل الاطلاع عن قرب على منتوجها السياحي وبرمجته في جدول مبيعاتهم”. حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. أوضح، بيان وزارة السياحة والصناعة التقليدية، أن هذه الرحلة التي تدخل في إطار “ترقية وجهة الجزائر السياحية”. كما ستسمح للوفد الروسي بـ”الاطلاع عن قرب على المنتوج السياحي الجزائري، لا سيما الصحراوي والساحلي”. كما أضاف البيان أن هدف المتعاملين السياحيين من الاطلاع على المنتوج السياحي الجزائري هو “برمجته في جدول مبيعاتهم”. من خلال “إبرام عقود تجارية مع نظرائهم الجزائريين”.

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