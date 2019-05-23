إطلاق سراح صحفي “الجزيرة” محمود حسين

أصدرت أجهزة الأمن المصرية، قرارا صباح اليوم الخميس، بإطلاق سراح صحفي قناة “الجزيرة”، محمود حسين، بعد عامين من توقيفه.

وحسب مصادر إعلامية مطلعة في القاهرة، فمن المفترض أن يتم الإفراج عن حسين، خلال ساعات، وذلك بعد أن ظل موقوفا بقرار إداري، لأكثر من عامين، دون أية تهمة.

وأكدت الزهراء محمود حسين، إبنة المتهم، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قرار إخلاء سبيل والدها.

ويأتي القرار بعد أيام من تجديد قرار حبسه، للمرة الـ45 على التوالي.

وكان حسين، قد اعتقل في ديسمبر 2016 بالقاهرة، بعد أن بثت القناة فيلما وثائقيا عن دور الجيش في مصر، في الحياة السياسية والنشاط الأمني في البلاد، وهو ما أغضب السلطات المصرية.