إطلاق منصة رقمية تسمح للمتقاعدين الإطلاع على قيمة الزيادات في المعاشات والمنح

أطلق الصندوق الوطني للتقاعد، منصة رقمية تسمح لكل المتقاعدين من الإطلاع على مبلغ مخلفات التثمين لسنة 2021. بالإضافة كذلك إلى قيمة الزيادات في المعاشات والمنح لسنة 2022.

وحسب بيان للصندوق، فإن المنصة ستكون متوفرة عبر الرابط https://reval.cnr.dz/. أو من خلال مسح رمز الإستجابة السريع “qr-code” الموجود في الصورة. بالإضافة كذلك إلى أنه يمكن أيضا الولوج إلى المنصة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق www.cnr.dz.

وأشار الصندوق، إلى أنه سيتم صب الزيادات في المنح والمعاشات بعنوان سنتي 2021 و 2022، بداية من يوم الأحد 15 ماي 2021. حسب الرزنامة المعتادة من 15 إلى 26 من كل شهر.

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هذا موعد صب منح ومعاشات المتقاعدين باحتساب الزيادات

كشف الصندوق الوطني للتقاعد – الجزائر، عن موعد بداية صب منح ومعاشات المتقاعدين باحتساب الزيادات بعنوان سنتي 2021 و2022. وحسب بيان الصندوق الوطني للتقاعد، فإنه بداية من يوم 15 ماي 2022 سيتم صب منح ومعاشات المتقاعدين باحتساب الزيادات بعنوان سنتي 2021 و2022، التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأوضح المصدر ذاته، أن المنح سيتم دفعها حسب الرزنامة المعتادة لصب المنح والمعاشات أي من 15 إلى 26 من كل شهر. كما سيتلقى المتقاعدون رسالة نصية قصيرة SMS تتضمن مبلغ مخلفات التثمين لسنة 2021 وقيمة التثمين السنوي الخاص بعنوان سنة 2022، وهذا لتجنيبهم عناء التنقل للوكالات المحلية من أجل الإستفسار على قيمة الزيادات. طالع أيضا: هكذا ستُطبق الزيادات في معاشات المتقاعدين ستضخّ إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، أزيد من تسعة آلاف مليار سنتيم، في حسابات أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد، يوم الخامس عشر ماي الداخل، عبارة عن زيادات في المنح مطبقة بأثر رجعي بداية من 2021 بنسبة تتراوح بين أربعة وعشرين من المئة. تكلف 92 مليار دينار سيتم ضخّها في حسابات أزيد من 3 ملايين متقاعد أنهت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، كافة التحضيرات الخاصة بفرض الزيادات في معاشات ثلاثة ملايين ومائتي وستة وستين ألف متقاعد، منتصف الشهر الداخل، والتي كلفت صرف اثنين وتسعين مليار دينار، بما يعادل تسعة آلاف ومائتي مليار سنتيم، وهي تكلفة مرتفعة، كون الزيادات التي أمر بها رئيس الجمهورية في آخر مجلس للوزراء ترأس أشغاله، ستطبق بحذافرها من دون اللجوء إلى تقسيمها إلى جزأين، أي خمسة من المئة عن كل سنة، تطبيقا لما ينص عليه القانون منذ عام ألفين واثني عشر.

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