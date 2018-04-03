إطلاق نار قرب مقر شركة “يوتيوب” في كاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام بوقوع إطلاق نار قرب مقر شركة “يوتيوب” في سان برونو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشرت الشرطة تحذيرا في موقع “تويتر” طالبت فيه بالابتعاد عن المنطقة التي تقع فيها شركة YouTube التي تملكها شركة Alphabet Inc في Google.

من جهتها، أعلن مستشفى سان فرانسسكو العام، استقباله عدد “غير محدد” من المصابين في حادث إطلاق النار.

فيما أكدت وسائل إعلام أن مستشفى “ستانفورد” استقبل 5 جرحى على الأقل.

من جهته، كتب تود شيرمان مدير إنتاج في شركة يوتيوب تغريدة على “تويتر”.

جاء فيها: “لاحظت الناس وهم يركضون في الممرات.. وأعتقدت أن زلزالا وقع، وتبين لي لاحقا بأن شخصا يحمل بندقية كان يطلق النار”.