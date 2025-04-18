إعادة فتح أسواق الماشية في ولاية الوادي بعد فترة من الغلق الاحترازي 

أصدرت السلطات الولائية لولاية الوادي، قرارًا ولائيًا يقضي بإعادة فتح أسواق الماشية المنتشرة عبر تراب الولاية، وذلك بعد فترة من الغلق الاحترازي الذي فرضته الظروف الصحية المتعلقة بسلامة الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض المعدية، وفي مقدمتها مرض الحمى القلاعية.

وحسب نص القرار الذي تحوز النهار أون لاين على نسخة منه فقد تقرر إعادة فتح سوق الماشية ، استنادا إلى تقارير المصالح البيطرية التي أكدت استقرار الوضع الصحي للماشية في مختلف البلديات.

وجاء في نص القرار أن فتح الأسواق سيتم بصفة فورية عبر كامل تراب الولاية، شريطة احترام شروط الوقاية الصحية البيطرية، وضمان نقل الحيوانات بواسطة وسائل مراقبة وخاضعة للتفتيش البيطري.

وقد أوضح القرار في مادته الثالثة، أنه “في حالة تدهور الوضع الصحي على مستوى الولاية، يتم بالضرورة إعادة غلق السوق”.

وتؤكد المادة الرابعة من القرار على ضرورة “توفير جميع الوسائل المادية والبشرية من أجل ضمان التطبيق الصارم لعملية التطهير داخل هذه الأسواق ووفق خطط محكمة”.

كما تم تكليف كل من مدير المصالح الفلاحية، مدير التجارة، مدير البيئة، ومدير الصحة، بالإضافة إلى مصالح الأمن الوطني والدرك، بالسهر على تنفيذ هذا القرار ومراقبة مدى احترام تطبيقه في الميدان.

ويُشار إلى أن ولاية الوادي كانت قد قررت غلق أسواق الماشية مؤقتًا بتاريخ 28 جانفي 2025، في إطار الإجراءات الاستباقية للحد من انتشار الأمراض الحيوانية المعدية، بعد تقارير بيطرية أظهرت حالات مشتبه بها في بعض البلديات.