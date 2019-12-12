إعتقال زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بهذه التهمة

ألقت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، اليوم الخميس، القبض على زوجة الرئيس المعزول عمر البشير.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، تم إلقاء القبض على وداد بابكر، بتهمة الثراء الحرام والمشبوه.

وتقوم النيابة بإجراء التحريات على زوجة عمر البشير، بشأن إمتلاكها أراض في العاصمة السودانية الخرطوم، ولحسابات مصرفية في عدة بنوك.

وحسب ذات المصادر، تم إحالة وداد إلى سجن النساء في أم درمان، بعد التحقيق معها.

للتذكير، تم عزل البشير من طرف الجيش في 11 أفريل الماضي، بعد نحو 4 أشهر من احتجاجات شعبية غير مسبوقة، وهو رهن الحبس في سجن كوبر.