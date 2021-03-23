إعداد كتاب أبيض حول تطوير المهن والمواهب في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الثلاثاء، عن إعداد كتاب أبيض حول تطوير المهن والمواهب بمجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ويتضمن الكتاب من توصيات توجّه لكافة الأطراف الفاعلة المعنية بصياغة المخططات الإستراتيجية في مجال المواهب الناشطة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وتهدف الاستراتيجيات، إلى الاستجابة الأمثل لتداعيات تطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر .

وأشرف بومزار، وزير البريد، وبن زيان، وزير التعليم العالي،على فعاليات ورشة العمل المخصصة لتطوير المهن والمواهب بمجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

بالإضافة، إلى النظام البيئي المناسب لتحفيز تطوير اقتصاد رقمي بالجزائر، التي نظّمتها وزارة البريد، بالشراكة مع المؤسسة الاستشارية DELOITTE Algérie.

وتم خلال اللقاء،عرض نتائج الدراسة، التي استغرقت عدة أشهر،الرامية لتحليل مدى ملائمة طلب الفاعلين العموميين والخواص فيما يخص الكفاءات بالمجال.

علاوة على عروض برامج التكوين الأكاديمية،لتحديد الكفاءات التي لم تدرج مسبقا،وبرامج التكوين الواجب إطلاقها للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات التوظيف المسجلة.

وأشارت الوزارة، أن تحقيقات ميدانية أقيمت بمؤسسات عمومية تابعة لعدة قطاعات على غرار الوزارات، سلطة الضبط، معاهد التكوين، الجامعات.

إلى جانب المؤسسات العمومية، والخاصة المتخصصة بالتكنولوجيات، المالية، الصحة، الصناعة، الخدمات والمؤسسات الناشئة علاوة على الطلبة والمتخرجين الشباب.