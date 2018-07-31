إعطاء إشارة انطلاق تزويد 6 بلديات في أم البواقي بمياه الشرب من سد وركيس

أعطى وزير الموارد المائية، حسين نسيب اليوم الثلاثاء من بلدية عين فكرون إشارة انطلاق تزويد 500 ألف مواطن.

ب 6 بلديات بهذه الولاية بمياه الشرب يوميا انطلاقا من نظام سد وركيس.

و ثمّن الوزير، على هامش استماعه لشروح حول قطاع الموارد المائيّة بولاية أم البواقي، الّتي قدمت له بسد وركيس الوضعية المريحة التي تشهدها بلديات أم البواقي وعين البيضاء وعين فكرون و عين مليلة و عين كرشة.

بالإضافة إلى بلدية هنشير تومغني من حيث التزوّد بشكل يومي بمياه الشرب.

و أضاف بأنّ نظام سد وركيس سيسمح بتحسين وضعية التزوّد بمياه الشرب لفائدة أكثر من 500 ألف مواطن.

كانت بلدياتهم تشهد سابقا التزود بالمياه بمعدل يصل إلى مرة كلّ خمسة أيام لتصبح بدءا من اليوم بشكل يومي.

و ذكر وزير الموارد المائية، في سياق تطرقه لنظام التحويلات الكبرى، الّذي يزود 6 ولايات بمياه الشرب.

بأنه أشرف لدى زيارته الأخيرة لولاية ميلة على وضع حيز الخدمة لنفق يمتد على 4 كلم على مستوى سد بني هارون.

و الذي يعتبر الحلقة الأخيرة ضمن هذا النظام، لافتا إلى أنّ استكمال إنجاز هذا النفق سيسمح بمضاعفة طاقة الضخ.

من11.5 متر مكعب في الثانية إلى 23 متر مكعب في الثانية.

وهو ما من شأنه أن يزيد من طاقة إنتاج سد وركيس مما سيجعل وضعية تزوّد سكان أم البواقي بالمياه مريحة جدّا.