إعلامي فرنسي شهير: “عطال لن يلعب مجددا في نيس”

فجّر الإعلامي الفرنسي الشهير، سيريل حنونة، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكد بأن الدولي الجزائري يوسف عطال، لن يلعب مجددا مع ناديه نيس الفرنسي.

وكان نيس، قد قرر توقيف مدافع الخضر، إلى أجل غير مسمى. بسبب منشوره الداعم للقضية الفلسطينية، والذي تسبب في تحامل الفرنسيين عليه. من مختلف فئات المجتمع.

وقال الإعلامي ذو الأصول التونسية، اليهودي الديانة. سيريل حنونة: “يوسف عطال، لن يلعب مجددا مع نيس”.

وأضاف ذات المتحدث الذي أظهر حقدا دفينا للدولي الجزائري، بعدما كان في وقت سابق قد ندد بمنشوره الداعم لفلسطين: “حتى محاميه يعلون ذلك”.