إعلان هام حول المخابر البحثية للجامعات

أصدرت الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والانسانية، تعليمة بخصوص تحيين التركيبة البشرية للمخابر البحثية في ميدان العلوم الإجتماعية والإنسانية.

وجاء في التعليمة، الموجهة إلى نواب رؤساء الجامعات، أنه وفي إطار عملية تحيين الموارد البشرية للمخابر البحثية المعتمدة على مستوى المؤسسات الجامعية، يجب عليهم التنسيق مع مدراء المخابر الموطنة على مستوى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والانسانية. قصد موافاتنهم باستمارة التركيبة البشرية المحينة وذلك قبل 31 ديسمبر 2023.

ويمكن تحميل الإستمارة عبر الرابط الآتي:

https://atrssh.dz/wp-content/uploads/2022/03/Etat_des_effectifs-.xlsx

وأشارت التعليمة، إلى أن كل تغيير في الفرق أو عناوينها يكون مقرر بمحضر مجلس المخبر ومحضر المجلس العلمي للكلية أو الجامعة.