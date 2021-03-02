إفتتاح الأيام الإعلامية حول مركز التدريب لسلاح المدرعات بباتنة

أشرف العميد قصيصة بلقاسم، قائد المدرسة العليا لسلاح المدرعات، اليوم الثلاثاء، على افتتاح الأيام الإعلامية حول مركز التدريب لسلاح المدرعات بباتنة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، فقد تم تنظيم هذه الأيام الإعلامية على مستوى مركز الإعلام الإقليمي بباتنة.

وعرفت هذه التظاهرة، حضور السلطات المحلية، وممثلي وسائل الإعلام.

وتهدف هذه التظاهرة الإعلامية، إلى تعريف الجمهور بالوسائل والمعدات البيداغوجية المتوفرة لدى مركز التدريب لسلاح المدرعات.

وكذا اطلاعه بمهام ودور هذا الهيكل التكويني في تكوين الأفراد في مختلف التخصصات.