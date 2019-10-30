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إفتتاح الصالون الدولي للكتاب “سيلا 2019” بالجزائر

الوطني
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إفتتاح الصالون الدولي للكتاب “سيلا 2019” بالجزائر
بقلم نادية بن طاهر

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الطبعة الرابعة والعشرون، من الصالون الدولي للكتاب “سيلا 2019″، بالجزائر العاصمة.

وشارك في افتتاح الصالون، عدة وزراء على غرار وزير الإتصال حسن رابحي، ووزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، ووزير السياحة عبد القادر  بن مسعود، وسفراء عدة دول بالجزائر.

ويشارك في هذه الطبعة، 1030 دار نشر، منها “298 جزائرية  و323 عربية و 409 دار نشر أجنبية”.

وستستمر فعاليات الصالون الدولي للكتاب، إلى غاية الـ 9 من شهر نوفمبر المقبل.

ويشارك في هذه الطبعة، 47 بلدا ممثلين بعدة ناشرين، وتمثل السينغال، ضيفة شرف هذه الدورة.

وسيكون الروائي الفلسطيني الأردني ابراهيم نصرالله، ضيف شرف الصالون لهذا العام.

وسيتم على هامش الصالون، تنظيم عدة لقاءات أدبية وندوات وفعاليات ثقافية بمشاركة نخبة من المثقفين الجزائريين والعرب والأجانب.

سيلا 2019

سيلا 2019

سيلا 2019

سيلا 2019

سيلا 2019

سيلا 2019

سيلا 2019

سيلا 2019

سيلا 2019

سيلا 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=719954

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