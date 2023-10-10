إقالة واستقالة 10 مدربين بعد 4 جولات من انطلاق الموسم!

سجّلت البطولة الجزائرية، في موسمها الجاري 2023/2024، رقما سلبيا، يتعلق بإقالة واستقالة المدربين، لم يسبق تسجيله منذ أول موسم كروي سنة 1962.

وبلغ عدد التقنيين الذين غادروا أنديتهم 10 مدربين، بعد مرور 4 جولات فقط عن انطلاق الموسم الجاري، بين من تمّت إقالته وآخر تقدم باستقالته.

وكان عبد الحق بن شيخة، صاحب التتويجين القاريين مع اتحاد العاصمة، في موسم واحد، آخر الأسماء التي تقدمت باستقالتها، في خرجة فاجئت جميع المتتبعين.

ومن دون أدنى شك، فإن حملة “إقالة واستقالة” المدربين، ستكون محور اجتماع المكتب الفيدرالي القادم، برسالة وليد صادي، بهدف الحد من هذه الظاهرة، التي باتت تهدد سمعة الكرة الجزائرية.

وفيما يلي قائمة المدربين الذين غادروا أنديتهم بعد 4 جولات فقط:

1- معز بوعكاز ( مولودية وهران) “قبل بداية البطولة” استقالة

2- عبد القادر عمراني (وفاق سطيف) “قبل بداية البطولة” إقالة

3- ندير لكناوي (أتليتيك بارادو) “الجولة الأولى” إقالة

4- عزيز عباس (نجم مقرة ) “الجولة الأولى” استقالة

5- يوسف بوزيدي ( شبيبة القبائل) الجولة الثالثة إقالة

6- عبد النور حميسي (مولودية البيض) “الجولة الثالثة” إقالة

7- ليامين بوغرارة (شباب قسنطينة) “الجولة الثالثة” إقالة

8- عبد القادر يعيش (أولمبي الشلف ) “الجولة الرابعة” استقالة

9- فندنبروك (شباب بلوزداد) “الجولة الرابعة” إقالة

10- عبد الحق بن شيخة (إتحاد العاصمة) “الجولة الرابعة” استقالة