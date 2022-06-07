إقامة فندقية مجانية للجزائريين المسافرين مع طيران الإمارات

أعلنت طيران الإمارات عن تقديم إقامة مجانية لليلتين في فندق جيه دبليو ماريوت ماركي لمسافريها من الجزائر. الذين يحجزون رحلة ذهاب وعودة إلى دبي أو وجهة أخرى عبر دبي في الدرجة الأولى أو درجة الأعمال.

كما تقدم إقامة في فندق هيلتون غاردن إن عند الحجز في الدرجة السياحية. ويمكن للمسافرين أيضاً اصطحاب قطعة إضافية من الأمتعة مجاناً للرحلات المحجوزة إلى دبي ومنها.

ويسري هذا العرض على الحجوزات من 6 إلى 20 جوان 2022 للسفر اعتباراً من 9 جوان إلى 30 سبتمبر 2022. وتخضع هذه العروض لبعض الشروط والأحكام.

ويوفر جيه دبليو ماريوت ماركي، أغلى فندق فئة خمس نجوم في العالم، خيارات متميزة لتناول الطعام حائزة جوائز عالمية.

ويحتوي على ردهة تسوق خاصة وسبا عالمي شهير. كما يتميز بموقع مثالي بين مول دبي ومول الإمارات، بجوار محطة مترو الخليج التجاري، ويطل على قناة دبي المائية.

وحافظت دبي، منذ استأنفت نشاطها السياحي بأمان، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم. خصوصاً خلال مواسم الأعياد.

وتقدم المدينة لزوارها من السياح ورجال الأعمال مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي.

وكانت من أوائل مدن العالم التي نالت ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC. ما يُعد شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

السفر دون اختبار PCR..

ولا يحتاج المسافرون من الجزائر إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء اختبار PCR إذا قدم الراكب شهادة تطعيم سارية. تعكس حالة تلقيهم التطعيم الكامل بلقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية أو الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة). وتتضمن رمز استجابة سريعة QR.

وكشفت طيران الإمارات عن مزيد من العروض للمسافرين من الجزائر. الذين يصلون أو يتوقفون في دبي خلال الصيف من خلال “بطاقة الصعود على الطائرة”.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات ببساطة إبراز بطاقة صعودهم إلى الطائرة مع إثبات هوية. للاستفادة من خصومات مجزية لدى منافذ البيع بالتجزئة والترفيه والمطاعم في جميع أنحاء دبي.

وتضع طيران الإمارات صحة عملائها وسلامتهم على رأس قائمة أولوياتها. ويمكن للعملاء التخطيط بثقة عند الحجز مع طيران الإمارات لأنها توفر احتياطات السلامة وتدابير النظافة بما في ذلك تعقيم الطائرة.

كما أن جميع طائراتها مجهزة بمرشحات HEPA المتقدمة لتقدم مزيداً من راحة البال أثناء السفر.