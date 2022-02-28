إقتناء قسيمة السيارات بداية من أوّل مارس 2022
كشفت المديرية العامة للضرائب اليوم عن المدة القانونية لإقتناء قسيمة السيارات لسنة 2022 .
وبهذا القرار سيتم الشروع في بيع قسيمة السيارات لسنة 2022 بداية من الثلاثاء 1 مارس إلى غاية 31 مارس 2022. وذلك على مستوى قباضة الضرائب وكذا المراكز البريدية.
كما تدعو المديرية أصحاب السيارات السياحية، النفعية أوسيارات نقل المسافرين. وكذا المؤسسات المالكة لحظائر متنقلة،لإقتناء القسيمة. عبر مكاتب البريدية أو قباضة الضرائب قبل انتهاء المدة القانونية.
ولمزيد من الإستفسار حول قسمة القسيمة حسب نوع المركبة وسنة صنعها وقوتها إضغط على الرابط: vignette_auto_2022_ar.pdf
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أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن فتح قباضات الضرائب استثنائيا اليوم السبت من أجل تسهيل اقتناء قسيمة السيارات.
وذكرت المديرية، مالكي السيارات، بأن التاريخ المحدد لإقتناء قسيمة السيارات، لسنة 2021، سيبقي يوم الخميس 29 أفريل الجاري.
وجاء في بيان للمديرية، بأن كل تأخر في اقتناء القسيمة بعد انقضاء مدة التسديد، يؤدي إلى تطبيق الغرامة الجبائية، المنصوص عليها في المادة 305 من قانون الطابع.
وحسب القانون المذكور، يتم تطبيق زيادة قدرها 50 بالمائة، لكل اقتناء تلقائي لهذه القسيمة.
وترفع الزيادة إلى 100 بالمائة، إذا تم معاينة المخالفة من قبل الأعوان المؤهلين.
وأوضحت المديرية، بأن “النسخة ” لا تسلم إلا في حالة ضياع أو إتلاف القسيمة الأصلية.
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اصدرت مؤسسة بريد الجزائر اليوم الأربعاء بيانا بخصص إقتناء قسيمة السيارات لسنة 2021 عبر مكاتبها.
وأوضحت المؤسسة عبر بيان لها نشرته في موقعها على الفيسبوك ان القسيمة متوفرة على مستوى جميع مكاتبها عبر التراب الوطني.
كما تدعو المؤسسة كافة أصحاب السيارات السياحية، النفعية أوسيارات نقل المسافرين، وكذا المؤسسات المالكة لحظائر متنقلة،لإقتناء القسيمة عبر مكاتبها.
وأكد البيان أن عملية بيع قسيمة السيارات لسنة 2021، بدأت منذ فاتح مارس 2021 على مستوى جميع مكاتب البريد عبر التراب الوطني.
وستستمر عملية البيع طيلة الفترة القانونية لإقتناء القسيمة والمحددة من 01 مارس 2021 إلى غاية 31 مارس 2021.
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تنتهي اليوم الأربعاء، الآجال المحددة والقانونية لعملية بيع وشراء قسيمة السيارات لسنة 2021، الخاصة بأصحاب مختلف المركبات.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد دعت الأشخاص الذين لم يقوموا باقتناء قسيمتهم “للاقتراب من قابضات الضرائب أو مكاتب البريد”.
ويتم تحديد مبلغ القسيمة وفقا لعمر المركبة وصنفها “سيارة سياحية، حافلة، شاحنة”.
ويجدر التذكير بأن الإدارة الجبائية أبقت على الأسعار المطبقة سنة 2020 دون تغيير.
وتودع حصة 20 بالمائة من إرادات القسيمة لدى الخزينة العمومية فيما يتم إيداع 80 بالمائة لصندوق الجماعات المحلية.