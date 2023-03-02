إكتشاف ممر سري داخل هرم خوفو بمصر

أعلن وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عالمي، عن إكتشاف ممر داخل هرم خوفو بمصر.

وصف زاهى حواس، وزير الآثار المصري الأسبق رئيس البعثة الأثرية المشاركة لمشروع “سكان بيراميدز”، اكتشاف ممر الملك خوفو بأنه أهم كشف علمي حصل في العصر الحديث.

أعلن وزير السياحة والآثار عن نتائج مشروع استكشاف الأهرامات “سكان بيراميدز”، وذلك في مؤتمر صحفي ضخم حضره العشرات من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وقال وزير السياحة والآثار خلال كلمته إن منطقة الأهرامات أهم وأبرز آثار العالم. وزيارتها كانت ومازالت حلم الملايين حول العالم. وتحرص الدولة المصرية على الاهتمام بآثار مصر وحضارتها.

مشيرا إلى أن مشروع استكشاف الأهرامات تم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار. موجها الشكر لكل من ساهم في هذا المشروع.

وقال إن نتائج البحث أظهرت وجود ممر بطول 9 متر داخل هرم خوفو. مؤكدًا الاستمرار في العمل باستخدام الأساليب العلمية المتطورة للكشف عن عظمة الحضارة المصرية العريقة.

وبدأ مشروع استكشاف الأهرامات في عام 2015، بين وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة. ومعهد الحفاظ على التراث والابتكار بباريس HIP .