إلتماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للطيب لوح
إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لوزير العدل السابق الطيب لوح.
بالاضافة الى المفتش العام لوزارة العدل السابق بن هاشم الطيب، ورجل الأعمال طارق نوا كونيناف مع إلتماس تغريمهم مليون دج بعد تدخلهم لصالح كونيناف طارق من اجل افراغه ل8 اوامر بالقبض الصادرة ضده عن محكمة مستغانم.
كما أن المتهمون سبق و ان وجهت لهم ايضا تهم ثقيلة تضمنها تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي إساءة استغلال الوظيفة و عرقلة السير الحسن للعدالة.
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الطيب لوح مجددا أمام العدالة يوم 27 أفريل
برمجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 27 أفريل الجاري ملف قضية وزير العدل السابق الطيب لوح التي تتعلق بإعاقة السير الحسن للعدالة.
و المتابع فيها رفقة مفتشه السابق بن هاشم الطيب و رجل الأعمال كونيناف نوا طارق حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.
وهي إساءة استغلال الوظيفة و عرقلة السير الحسن للعدالة، هذا بعد تدخلهم لصالح كونيناف طارق من اجل افراغه ل8 اوامر بالقبض الصادرة ضده عن محكمة مستغانم.
و للتذكير سبق و ان صدر ضد المتهمين أحكاما قضائية صادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد.
و التي تقضي بإدانة طيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة، و عقوبة عامين حبسا نافذا للمفتش العام السابق لوزارة العدل مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دج.
في حين تم إدانة رجل الاعمال طارق نوا كونياف بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج، مع مصادرة جميع العائدات الإجرامية التي هي محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.
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تأجيل قضية وزير العدل السابق الطيب لوح
أجل قاضي الجلسة بالقطب الجزائي بسيدي امحمد ملف قضية فساد متابع بها وزير العدل السابق الطيب لوح. رفقة نوا طارق كونيناف إلى تاريخ 28 فيفري الجاري للمحاكمة. كما جاء سبب التأجيل بسبب إصابته بفيروس كورونا.
في حين، يتابع في هذه القضية طيب لوح، رفقة كونيناف طارق وبن هاشم الطيب المفتش العام السابق لوزارة العدل. ووجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه إساءة استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة. بعدما تدخل الطيب لوح لصالح طارق نوا كونيناف لدى المحاكم في العديد من القضايا.
و للتذكير سبق و ان تم إدانه الطيب لوح من قبل بعقوبات سالبة للحرية
كما أدلى كل من وزير العدل الأسبق الطيب لوح، في وقت سابق بكلمة أخيرة أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء.
وقال المتهم الطيب لوح: “أشكركم سيدي الرئيس على رحابة صدركم وعلى حسن سيركم للجلسة منذ انطلاقها لمدة 3 أيام”. “أنا مرتاح والله، أظن أن المحكمة الموقرة استمعت واقتنعت، لقد مارست مهامي في إطار صلاحياتي”. و”كذلك رجال القانون مارسوا مهامهم وفقا لما يمليه القانون، والله انتم مع أنزه القضاة من المفتش العام إلى وزير العدل”.
مضيفا: “أما الملف الذي عرضتموه، فقد شرحت الظروف التي وقعت فيها المتابعة، وزير رهن الحبس منذ سنتين بعدما بلغت من الكبر عتيا”. “العائلة مشردة، أرجوا أن ترفعوا عنا هذا الظلم لأنه حقا ظلم، فقد قضيت أكثر من 41 سنة في خدمة القطاع”.
كما تابع المتهم: “النائب العام أشكره لكن تأسفت للعقوبات القاسية 10،7،3 سنوات سجنا نافذا”. “بكل بساطة طلبت الصفح في الصفحة 278 ماقبل الأخيرة، رأس مالنا هي النزاهة، ربي أنصرني أنا مظلوم”.