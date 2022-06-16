إلزام محمد رمضان بدفع تعويض خيالي لصالح قنوات MBC

ألزمت محكمة الجيزة الابتدائية في مصر، الفنان المصري ​محمد رمضان​ برد كافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC.

وحسب موقع الفن، تقدر قيمة هذه المبالغ بـ13 مليون جنيه مصري. بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتى تمام السداد.

وجاء هذا الحكم، نتيجة إخلال الفنان، بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونية لتذاع حصرياً على مجموعه قنوات MBC.

وقال المُستشار ثروت عبد الشهيد محام شبكة قنوات MBC إنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة الفنان محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.

وأشار المُستشار إلى أن “MBC ستديوز” المنضوية تحت لواء مجموعة MBC، كانت قد سبق وتعاقدت مع الفنان محمد رمضان في 5 اكتوبر 2016. على التفرغ لأداء ثلاثة مسلسلات تليفزيونية من انتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020.

وتقاضى الفنان إيصالات موقعه منه مقدمات التعاقد عن هذه الأعمال الفنيه. الا أن الفنان محمد رمضان قد أخل بالتزاماته التعاقدية على النحو الوارد تفصيلا بأسباب الحكم.

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