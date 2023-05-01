إلقاء القبض على مناصر الترجي صاحب المنشار الإلكتروني

كشفت مصادر إعلامية عربية، اليوم الإثنين، عن إلقاء السلطات التونسية القبض، على مناصر الترجي الذي كان يحمل منشار إلكتروني.

خلال أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الترجي ضد شبيبة القبائل، بملعب رادس، السبت الماضي، في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وحسب مانقل موقع “الجزيرة“، فإن مصادر من وزارة الداخلية التونسية، كشفت لوكالة رويترز، أنه تم إيقاف المشجع الذي كان يحمل منشار إلكتروني خلال أعمال الشغب في المواجهة.

وحسب ماكشفته، إذاعة موزاييك التونسية، اليوم الإثنين، عبر موقعها، فإنه تم القبض على الشاب المعني بالأمر، وتقديمه للجهات القضائية المختصة.

وذلك بعد أن إنتشرت فيديوهات للمناصر الشاب لنادي الترجي، وهو حاملا للمنشار، عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وأوضح ذات المصدر، أن المشجع حصل على المنشار الإلكتروني، بعد أن قام مجموعة من أنصار الترجي بسرقة مستودع تابع لملعب رادس.

كما إستولوا أنصار الترجي على عدد من المعدات إستخدموها خلال أعمال الشغب وأضرموا فيها النار داخل الملعب.