الكاف يدين تصرفات جماهير الترجي ضد الجياسكا

أدان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تصرفات جماهير ناديا الترجي التونسي، والرجاء البيضاوي المغربي.

بسبب الأحداث العنيفة التي شهدها لقاء الترجي ضد شبيبة القبائل برسم ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

بالإضافة لحادثة التدافع أمام مدخل ملعب محمد الخامس برسم مواجهة الرجاء البيضاوي ضد الأهلي المصري برسم ذات الدور للمنافسة.

والذي شهد حدث مأساوي، تسبب بوفاة مناصرة لنادي الرجاء، جراء التدافع بين الجماهير قبل الولوج لمدرجات الملعب.

ونشرت الكاف، اليوم الإثنين، عبر موقعها الرسمي، تصريحات لأمينها العام، فيرون موسينجو أومبا، قال فيها إن المشاهد في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة.

مضيفا:”لا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم، إننا ندين بشدة التصرفات الجامحة التي يقوم بها بعض المؤيدين”.

كما أكد الأمين العام للكاف، بأن الهيئة الإفريقية، ستسلم الأمر إلى هياكلهاا القضائية لفتح المزيد من التحقيقات حول القضيتين”.

وختم الأمين العام للكاف، موسينجو، أن مباريات ربع نهائي دوري أبطال كانت بمثابة مشهد مذهل وترويج للكرة الإفريقية، بعد أن شاهدنا بعض اللقاءات المثيرة.