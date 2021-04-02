إنتخاب أوّل رئيس عربي في النيجر

يؤدي رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم اليمين الدستورية اليوم الجمعة، في حفل تنصيب بالعاصمة نيامي.

العاصمة نيامي ستشهد حدثا سياسيا غير مسبوق في تاريخ البلاد، منذ استقلالها عن فرنسا قبل 60 عاما.

ويُعد فوز بازوم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في النيجر على دورتين سابقة تاريخية أيضا في البلاد.

وشهدت النيجر للمرة الأولى هزيمة العصبية القبلية أمام التحالفات السياسية، ليصبح أول رئيس من الأقلية العربية في تاريخ البلاد.

وحقق بازوم فوزا صعبا وحصل على 2.5 مليون صوت، مقابل 1.9 مليون صوت لصالح خصمه ماهمان (أو محمد) عثمان،

ويدين أكثر من 94% من إجمالي سكان النيجر بالإسلام، مع وجود تجمعات صغيرة تمارس المعتقدات الوثنية، وتجمعات أخرى يدين أهلها بالمسيحية.

ودخل بازوم عالم السياسة مبكرا، فلم يتجاوز الثلاثين من عمره حتى تولى منصب وزير الدولة للتعاون في الفترة من 1991 إلى 1993.

كما عُيّن بازوم وزير دولة للشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجريين في الخارج في 21 أفريل 2011.

انتقل بازوم إلى منصب وزير الدولة برئاسة الجمهورية في 25 فيفري 2015.