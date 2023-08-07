إنتشال 7 غرقى والبحث عن 3 آخرين

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنتشال 7 غرقى أمس الأحد فيما تستمر عملية البحث عن 03 غرقى.

وحسب الحماية المدنية، فقد تم إنتشال 06 غرقى من الشواطى، منهم غريق بولاية مستغانم شاطىء ممنوع من السباحة، غريق بولاية وهران شاطىء ممنوع من السباحة، غريق بولاية بجاية شاطىء ممنوع من السباحة، غريقين بولاية تيبازة.

وتم تسجيل الحالات في شاطىء ممنوع من السباحة. وحالة راية حمراء و خارج اوقات الحراسة، غريق بولاية بومرداس راية حمراء. غريق من المجمعات المائية حوض السقي بولاية عين الدفلى