إنتهاء فترة الحجر الصحي في مصر للعائدين من الصين

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، إنتهاء فترة الحجر الصحي لمواطنيها العائدين من مدينةووهان في الصين.

وكشفت ذات الوزارة، حسب ما نقله موقع “سكاي نيوز العربية”، خلو مواطنيها العائدين من مدينة ووهان الصينية، من الإصابة بفيروس كورونا.

وقد تم حجز العائدين من ووهان، 14 يوما بأحد الفنادق وسط مرسي مطروح غربي مصر.

وكانت السلطات المصرية، قد ارسلت طائرة إلى مدينة ووهان الصينية، في 3 فيفري الجاري، لنقل حوالي 306 من المصريين الذين يدرسون بالجامعات الصينية.

للتذكير، كشفت وزارة الصحة المصرية، الجمعة الماضية، إنها رصدت أول حالة لأجنبي حامل لفيروس كورونا في البلاد.

وأضافت الوزارة أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية، وأن الحالة قد تم نقلها إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها.