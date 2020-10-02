إنخفاض أسعار النفط بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا

هبطت أسعار النفط والأسهم، اليوم الجمعة، بنحو 3 بالمائة، بعد إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وسط مخاوف إقتصادية بشأن الطلب على الخام.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 37.66 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2.74 بالمائة عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” دون مستوى الـ40 دولارا للبرميل، عند 39.80 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2.76 بالمائة.

وقال محللون إقتصاديون، إن هذا قد يقلب حملته رأسا على عقب”، وقد يسبب النبأ موجة جديدة من التقلبات في السوق.

من جهته قال وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الجمعة، إن نبأ إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا له تأثير كبير على الأسواق المالية.

وأعرب، خلال تصريحاته للصحفيين، عن أمله أن يتعافى ترامب سريعا.