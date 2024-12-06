إنخفاض أسعار النفط

عرفت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، إنخفاضا، وسط مخاوف من تراجع الطلب عالميًا.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، بحلول الساعة 07:12 صباحًا بتوقيت غرينتش، بنسبة 0.26 بالمائة. لتصل إلى 71.90 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة 0.22 بالمائة. لتصل إلى 68.15 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على تراجع لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي. وسط مخاوف من تراجع الطلب عالميًا.

وعلى مدار الأسبوع، يسير سعر خام برنت في طريقه للانخفاض بأكثر من 1 بالمائة. في حين تمسّك خام غرب تكساس الأمريكي بمكاسب هامشية بنسبة 0.1 بالمائة.

ويأتي ذلك بعد أن أرجأ تحالف أوبك+ زيادات مزمعة في الإنتاج، وأقر تخفيضات كبيرة فيه حتى نهاية 2026.

ومدّد تحالف أوبك+ تخفيضات إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل يوميًا لمدة عام إضافي، حتى نهاية 2026. بدلًا من نهاية العام المقبل (2025).

كما أعلنت 8 دول في تحالف أوبك+ بقيادة السعودية تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا. لمدة 3 أشهر جديدة حتى نهاية مارس 2025.