إنشاء بنك معلومات لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع المتورطين في حوادث المرور

قال وزير النقل كمال بلجود، أن الإستراتيجية المسطرة لقطاعنا الوزاري لسنة 2023-2024 هي العمل على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية. وتسريع فتح الإستثمار في مجال النقل الجوي والبحري، ومد خطوط السكة الحديدية عبر كامل التراب الوطني.

وأوضح الوزير خلال استماعه من قبل لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، أنه وفي مجال إنجاز المنشآت الأساسية للنقل البري، تسهر وزارة النقل على إنجاز المشاريع المسجلة في برنامجها. مع مراعاة الوضعية المالية للبلاد. ويتعلق الأمر بالخصوص بمشاريع إنجاز خطوط سكك حديدية جديدة. ومد وازدواجية وكهربة خطوط الشبكة الحالية. وكذا إنجاز وتصليح لخطوط النقل بالكوابل “المصاعد الهوائية”، واستكمال تمديدات خط ميترو الجزائر.

كما كشف وزير النقل، أن الوزارة تعكف على إتمام عملية إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاطات النقل البري وتكييفه مع المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية. كما تعمل في مجال حركة المرور على مراجعة القانون المتعلق بحركة المرور والنصوص ذات الصلة. لاسيما في ميدان الوقاية والأمن في الطرقات وإنشاء بنك معلومات لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات المتورطين في حوادث المرور.

أما في المجال اللوجستي، فأكد وزير النقل على تحديد إطار تنظيمي للوجستية ومراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاط نقل البضائع عبر الطرقات. بالإضافة كذلك إلى مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاط نقل الأشخاص عبر الطرقات. مع إعادة هيكلة شبكة النقل العمومي الحضري. ومتابعة برنامج إنجاز المحطات البرية مع مراقبة وتحسين سيرها “نظام حجز التذاكر لخطوط ما بين الولايات”.