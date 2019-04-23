اللجنة يرأسها وزير السكن والعمران

قرر المجلس الوزاري المشترك، إنشاء لجنة يرأسها وزير السكن، مهمتها تحديد مناطق التوتر والحلول اللازمة للتكفل بها.

إضافة إلى لجنة تقنية تابعة لوزارة المالية تضم ممثلي القطاعات المعنية والتي ستهتم بدراسة الطلبيات المالية غير قابلة للتقليص

كما تقرر عقد مجلس وزاري مشترك في غضون 15 يوما من أجل دراسة نتائج أشغال اللجان المنشأة.

للإشارة، المجلس الوزاري المشترك انعقد اليوم الثلاثاء، وترأسه بدوي، وخصص للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني سبتمبر 2019.

سمح بدراسة الوضع السائد في القطاعات الـ3 من حيث الموارد البشرية والبنى التحتية، وكذا تقييم الوسائل التي يجب توفيرها من

أجل تغطية الاحتياجات المتزايدة.

وقد سجل المجلس الوزاري المشترك بارتياح تسليم عدد كبير من المنشئات البيداغوجية تحسبا للدخول المقبل في القطاعات الثلاثة المعنية.