إنشاء نظام للتنبؤ بالحرائق وتحديد المناطق الأكثر عرضة لها

أنشأت الوكالة الفضائية الجزائرية نظاما للتنبؤ بالحرائق وتحديد المناطق الأكثر عرضة لها.

وأكد مدير التعاون الدولي بالوكالة الفضائية الجزائرية لرصاني عبد الجليل أن النظام يرتكز على شبكة معلومات جغرافية وصور وخرائط .

وأضاف لرصاني عبد الجليل أن عمل الوكالة يتضاعف أثناء وبعد نشوب الحرائق. لتقديم نظام معلوماتي دقيق للجهات الوصية للمساعدة على اتخاذ القرار. من خلال الإعتماد على الأقمار الصناعية الجزائرية alsat 1 و2 alsat لتحديد مكان الحرائق والمساحات المتضررة .

ويساهم استعمال التكنولوجيات الجديدة والصور الفضائية في زيادة فعالية ونجاعة المخطط الوطني للوقاية من حرائق الغابات.