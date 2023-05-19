إنفانتينو: “مونديال 2026 سيقلب المعايير وننتظر 6 ملايين شخص في الملاعب”

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، بأن مونديال 2026، الذي سيقام بكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. سيكون استثنائيا بكل المعايير، لكونه يتمحور حول مفهوم “كرة القدم للجميع”.

وعلى هامش الكشف عن شعار المونديال، أمس الخميس، كشف إنفانتينو، أن النسخة القادمة ستكون الأكبر على الإطلاق من البطولة ستشهد إجراء 104 مباريات. وستكون فرصة لكي تقرب كرة القدم بين العالم أجمع.

كما أضاف: “إنها أمسية استثنائية ومؤثرة جدا كونها تظهر الشكل الذي ستكون عليه النسخة المقبلة من كأس العالم وتبعث برسالة وحدة وروح الجماعة”.

موضحا في تصريح نقله الموقع الرسمي للـ”فيفا” : “كرة القدم توحد العالم، وقد وحدت كذلك الأجيال الشابة في العالم التي يبدو أنها أكثر وأكثر انقساما. ولذلك، نحن بحاجة إلى فرص للتقريب بين الشعوب. ونحن على قناعة بأن بطولة كأس العالم 2026 ستقرب بين الشعوب.”

وأضاف رئيس الفيفا: “ستقلب هذه النسخة المعايير. وستكون حدثا عالميا لم يشهد العالم مثله، وسيكون نطاقه هائلا. سيشاهد المباريات أكثر من 6 ملايين شخص في الملاعب”.

وختم إنفانتينو: “كما نعرف جيدا، فإن كل ما يحصل هنا سيتردد صداه في عالم كرة القدم. التي ستصبح اللعبة الأولى في هذا الجزء من العالم”.