إنفجار لغم أرضي بشاحنة GMC تابعة لقوات “المخزن” وتدميرها بالكامل!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ129، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود “المخزن” في منطقة أركيز بقطاع الكلتة.

بالإضافة الى قصف منطقة أكرارة لحديد بقطاع الفرسية حسب نفس البيان.

أما بالنسبة لليوم السبت، فلقد مس قصف “البوليزاريو” قوات الإحتلال المغربي في منطقة أكرارة العربي بقطاع أتويزكي.

كما تم قصف قواعد الجنود المغاربة في منطقتي لمسامير وكصبة الشهداء بنفس القطاع.

وتابع البيان سرده لهجمات الجيش الصحراوي، التي مست منطقة فدرة لكطيطيرة بقطاع حوزة ايضا.

ودك قصف “البوليزاريو” أيضا مواقع جنود الاحتلال المغربي بمنطقة روس أوديات أشديدة بقطاع الفرسية.

من جانب اخر شهدت هجمات اليوم، حدثا ملفتا، اين إنفجر لغم أرضي بشاحنة GMC تابعة لقوات العدو وتم تدميرها بالكامل.