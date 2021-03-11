4 أشهر من قصف“البوليزاريو”..ونزيف “المخزن” متواصل ماديا وبشريا!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ120، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم ، جنود “المخزن” في منطقة لعكد بقطاع المحبس.

بالإضافة الى قصف عنيف نقاط تواجد الإحتلال المغربي بمنطقة روس بنعميرة بقطاع الفرسية.

ومع تواصل الهجمات الصحراوية على قوات “المخزن”، يستمر هذا الأخير في تكبد مزيدا من الخسائر في الأرواح.

والعتاد على طول جدار الذل والعار منذ بداية حرب التحرير الثانية، والتي دخلت شهرها الرابع.