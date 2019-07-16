خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس وزاري مشترك

الوزير الأول أمر بإشراك مكاتب بريد الجزائر في تحصيل مستحقات الحج

إعفاء حجاج الولايات الجنوبية من نقل أمتعتهم إلى مطارات الانطلاق

الاسترجاع الفوري لكل حصص الحجاج التي لم يتم التكفل بها من طرف الوكالة السياحية

أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، المدير العام لـلديوان الوطني للحج والعمرة بالاسترجاع الفوري لكل الحصص التي لم يتم الوفاء بها، والتكفل بأصحابها ممن لم يقتنوا تذاكر السفر.

كما أنهى الوزير الأول مهام المدير العام للديوان الوطني للسياحة ONAT، بسبب إخلاله بالتزاماته التعاقدية المدرجة في دفتر الشروط، وتكليف وزير السياحة والصناعات التقليدية بإجراء تدقيق في سير هذه المؤسسة العمومية.

وخلال ترؤس الوزير الأول، نور الدين بدوي، صبيحة أمس، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصص لدراسة آخر التحضيرات لمغادرة حجاجنا الميامين.

وكذا ظروف إقامتهم بالبقاع المقدسة، بمشاركة وزراء الخارجية والداخلية والشؤون الدينية والمالية والصحة والنقل والسياحة.

ومسؤولي الديوان الوطني للحج والعمرة والخطوط الجوية الجزائرية خاصة.

قام الوزير الأول بتوجيه تعليمات للقطاعات المعنية، من أجل إعادة النظر في بعض الإجراءات المعمول بها حاليا، وذلك انطلاقا من الموسم المقبل.

على غرار العمل على جعل الجزائر من البلدان الأولى من ناحية خدمة ضيوف الرحمن وفقا للمعايير المطلوبة.

والعمل على وضع مخطط طيران متوازن لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية لنقل الحجاج، خاصة من ولايات الجنوب الكبير.

كما أمر الوزير ببرمجة رحلات مباشرة للبقاع المقدسة لفائدة حجاج هذه المناطق، انطلاقا من مطارات ولايات أدرار وتندوف وتمنراست وبشار.

ودراسة إمكانية إضافة مطار عين صالح، ومواصلة إقرار تسهيلات لفائدة الفائزين في قرعة الحج، بإشراك مكاتب بريد الجزائر المتواجدة عبر التراب الوطني.

في تحصيل مستحقات الحج، للحد من عناء تنقل مواطنينا خاصة بالمناطق البعيدة عن وكالات بنك الجزائر.

وخلال تدخل الوزير بالاجتماع الوزاري المشترك بخصوص عدم إمكان بعض الوكالات السياحية من احترام دفاتر الشروط التي تربطها بالديوان الوطني للحج والعمرة.

خاصة ما تعلق بعدم استنفاذها للحصص المخصصة لها، أمر الوزير الأول المدير العام لـلديوان الوطني للحج والعمرة بالاسترجاع الفوري لكل الحصص التي لم يتم الوفاء بها، والتكفل بأصحابها ممن لم يقتنوا تذاكر السفر.

كما أمر نور الدين بدوي بإنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للسياحة ONAT، بسبب إخلاله بالتزاماته التعاقدية المدرجة في دفتر لشروط، وتكلف وزير السياحة والصناعات التقليدية بإجراء تدقيق في سير هذه المؤسسة العمومية.

أما بخصوص تسهيلات الحكومة خلال العملية التحضيرية للحج، أكد الوزير اعتماد الرقمنة في كل عمليات التحضير للحج ولا مركزتها، بدءا من عملية التسجيل في القرعة .

وإلى غاية اختيار شقق الإقامة بالبقاع المقدسة عبر الأرضية الرقمية للحج، مما سمح بتقديم خدمات نوعية لفائدة كل المقبلين على أداء هذه الفريضة.

حيث قاربت العملية من نهايتها بتسجيل 35.538 حاج استكملوا إجراءات الدفع واقتناء تذاكر الرحلات، والتكفل بنقل أمتعة حجاج الولايات الجنوبية، وإعفاء حجاج هذه الولايات من عناء نقلها معهم إلى مطارات الانطلاق.