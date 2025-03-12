إيتوزا تفتح خطوطا جديدة نحو المراكز التجارية الكبرى

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها “إيتوزا”. عن فتح خطوط نقل إستثنائية خاصة بالشهر الفضيل بداية من يوم غد الخميس 13مارس 2025. بإتجاه المراكز التجارية الكبرى في الجزائر العاصمة.

وأضافت المؤسسة أن الخطوط الجديدة جاءت من أجل تسهيل تنقلات المواطنين. حيث ستكون الإنطلاقة من ساحة اول ماي نحو المركز التجاري Garden City مرورا بشوفالي.

وكذا الإنطلاق من ساحة اودان نحو المركز التجاري Garden City مرورا ببن عكنون. ومن سيدي عبد الله نحو المركز التجاري Garden City. بالإضافة كذلك إلى الإنطلاق من حمادي نحو المركز التجاري Uno. ومن باش جراح نحو المركز التجاري Uno.

وعن مواقيت العمل، أشارت المؤسسة إلى أن الإنطلاق سيكون من الساعة الثامنة مساءً 20سا و 00 د إلى غاية الساعة الثانية و النصف صباحا 02ساو 30د. كما أن سعر التذكرة ذهابا و ايابا: 100 دج.

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