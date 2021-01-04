إيداع وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت الحبس المؤقت في قضية الإخوة شلغوم

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إيداع وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت الحبس المؤقت في قضية الإخوة شلغوم
بقلم نجيبة سماي

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، بإيداع الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تمازيرت الحبس المؤقت في قضية مجمع امنهيد للإخوة شلغوم.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين”، نقلا عن  مصادر على صلة بالتحقيق في القضية، فإن الملف يتعلق أساسا بالوزيرة لما كانت تشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية اقروديف.

وأضافت ذات المصادر، أن الوزيرة متهمة بتبديد أموال عمومية  ومنح امتيازات غير مستحقة لمجمع امنهيد للاخوة شلغوم في مشروع شراكة لإنجاز  مطحنة بين مجمع الرياض ومجمع  امنهيد في البويرة .

وأكدت ذات المصادر، أن الإخوة شلغوم وخلال مشروع شراكتهم مع مجمع الرياض، قاموا بتهيئة مطحنة البويرة بقيمة 20 مليار بالبويرة  ليتم إعادة تفكيكها  وبيعها كخردة للمؤسسة الوطنية للاسترجاع.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزيرة قد صدر في حقها في وقت سابق قرار إيداع صادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة في قضية مطاحن قروصو، والتي تورطت فيها سنة 2014، أين تم تفكيك عتاد بقيمة 78 مليار وبيعه كخردة لنفس المؤسسة الوطنية للاسترجاع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=943567

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